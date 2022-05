In der Zerbster Ganztagsschule bleibt die Raumsituation angespannt

Zerbst - „Wir müssen alles daran setzen, rechtzeitig fertig zu werden“, erklärt Landrat Andy Grabner (CDU). Bis zum nächsten Schuljahr sollen die Sanierungsarbeiten am Kasernengebäude des ehemaligen Frauenklosters in der Zerbster Breite abgeschlossen sein. Dann kann die Ganztagsschule Ciervisti endlich wieder dorthin ausweichen. Denn die in der seit 2013 genutzten Außenstelle zur Verfügung stehenden Räume werden dringend benötigt. Das Hauptgebäude in der Fuhrstraße platzt derzeit aus allen Nähten.