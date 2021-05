In der Zerbster Schwimmhalle kann ab 26. Mai wieder geplanscht werden

Die Zerbster Schwimmhalle an der Wolfsbrücke öffnet ab 26. Mai wieder seine Türen für den Besucherverkehr.

Zerbst - Die konstant niedrigen Inzidenzzahlen in Sachsen-Anhalt und insbesondere auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld machen es möglich: Die Zerbster Stadtwerke öffnen in den nächsten Tagen wieder die Schwimmhalle in der Wolfsbrücke. Wie Geschäftsführer Jürgen Konratt gestern mitgeteilt hat, ist das Baden nun wieder möglich.

„Unter notwendiger Einhaltung der Hygieneregeln, des Abstands und des Hygienekonzeptes können wir die Schwimmhalle wieder für den allgemeinen Besucherverkehr öffnen“, sagt Konratt. So müsste ein Mund-Nasen-Schutz getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden. „Ein negatives Corona-Testergebnis ist aber nicht nötig“, betont Jürgen Konratt. Es dürften sich allerdings nur maximal 35 Besucher gleichzeitig in der Schwimmhalle an der Wolfsbrücke aufhalten.

„Los geht es am kommenden Mittwoch, den 26. Mai, ab 13 Uhr“, informiert der Stadtwerke-Geschäftsführer. Konratt: „Die Schwimmhalle wird dann außerhalb der regulären Öffnungszeit täglich wochentags von 13 bis 20 Uhr, sonnabends von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr für den Badebetrieb geöffnet. Die Sauna bleibt weiterhin geschlossen.“

Wie es mit dem Freibad weitergeht, dazu konnte Jürgen Konratt noch nichts Konkretes sagen. „Wenn es so weit ist, werden wir über die Öffnung des Freibades dann gesondert informieren“, erklärt Jürgen Konratt.