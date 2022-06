Jubiläum wird gewürdigt Jubiläum zum Schuljahresbeginn gefeiert: Das Schulgebäude in Walternienburg besteht schon seit 50 Jahren

Ein Schild „Erbaut 1971“ hängt jetzt an der Walternienburger Grundschule An der Nuthe. Gleich über dem bunten Bild, was die Wand ziert. 50 Jahre steht das Schulgebäude an diesem Standort. Ein Jubiläum, das nun wenigstens in einer kleinen Form gewürdigt werden sollte.