Jung und Alt verschönern Grimme: Die Vorbereitungen für das Apfelfest im Dorf laufen auf Hochtouren

In Grimme haben neulich jüngere und ältere Menschen ordendlich mit angepackt. Mit Hacke und Harke bewaffnet, räumten sie das Dorf auf. Fleißige Helfer sind auch für Freitag zum Aufbau und zur Vorbereitung des Apfelfestes gesucht. Das Fest findet dann am Sonnabend statt und hat einiges zu bieten.

In Grimme schafften sich Jung und Alt auf dem Friedhof in Vorbereitung auf das Apfelfest.

Grimme (pwi) - Etwa 20 Leute waren in Grimme am Sonnabendvormittag in Gange. Im Rahmen des World Cleanup Days hatte der Ortschaftsrat zum Arbeitseinsatz geladen. Schon im Frühjahr waren die Straßen- und Waldränder vom Müll entfernt worden, so wollte man sich diesmal der Verschönerung des Dorfes widmen. Genug zu tun, gibt es da immer. Eigentlich sollten am Teich die Sitzgelegenheiten gestrichen werden, aber das ließ das feuchte Wetter an dem Tag nicht zu.