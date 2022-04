Junge Kunst in enormer Vielfalt: Francisceumsstiftung lädt zum Besuch des Nachwuchswettbewerbes ein

Zum 27. Mal veranstaltet die Francisceumsstiftung jetzt den Nachwuchswettbewerb „Junge Kunst in Anhalt“. Über 60 Arbeiten sind eingegangenen, die sich die Jury nun als erste ansah, um die diesjährigen Preisträger zu küren. Auch das Publikum, für das die Ausstellung ab sofort geöffnet ist, kann seinen Favoriten wählen.

Jurymitglied Siegfried Döring macht sich Notizen für die spätere Diskussion um die Preisträger im Wettbewerb ?Junge Kunst in Anhalt?.

Zerbst - Zwischen Bleistiftzeichnungen, Scherenschnitten und Schwarz-Weiß-Aufnahmen zieren überdimensionale Figuren aus Klebeband derzeit den Alumnatskorridor des Gymnasiums am Weinberg. „Ich freue mich, dass wir trotz Corona wieder so eine schöne Ausstellung haben“, sagt Veronika Schimmel. Sie ist Geschäftsführerin der Francisceumsstiftung, die den renommierten Nachwuchswettbewerb „Junge Kunst in Anhalt“ bereits zum 27. Mal ausrichtet.