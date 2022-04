Kaltes Zwischenlager für die Tafel - Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie sponsort Kühlauflieger

Immer wieder gehen Großspenden aus der Lebensmittelindustrie an die Tafeln. Doch nicht selten haben diese keine Möglichkeit, diese Mengen an Lebensmittel zu lagern. Dieses Problem ist dank einer Spende jetzt in Sachsen-Anhalt gelöst.

Reuden - An Spenden der Lebensmittelindustrie hat es den Tafeln in Sachsen-Anhalt selten gemangelt. Was fehlte, war die Möglichkeit, diese auch kühl zu lagern. Seit Montag nun steht ein Kühlauflieger in Reuden, mit dem diese Problem gelöst wurde. Im Beisein von Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD), Michael Bügener, Geschäftsführer Fläminger Entenspezialitäten und Vertretern der Tafeln hat Oliver Kölsch, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungswirtschaft (BVE), dieses mobilen Lagerraum an Andreas Steppuhn, Vorsitzender des Landesverbandes Tafel Sachsen-Anhalt übergeben.