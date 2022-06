Menschen(s)kinder gut aufgehoben Kinder- und Familienhilfe „Menschen(s)kinder“ eröffnet in Steutz neues Domizil: Kleinkindgruppe soll aufgebaut werden

„Menschen(s)kinder“ heißt es seit Anfang November in Steutz. Diesen Namen trägt eine Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH mit Sitz in Berlin. Und die hat ein Objekt in Steutz gefunden.