Unter der Forderung „Rettet unsere Zukunft!“ demonstrieren die Kinder am Ende ihres Programms unter anderem für Mülltrennung, Wassersparen und das Pflanzen von Bäumen. Foto: Daniela Apel

Mit auf "Die Reise der kleinen Umweltforscher" nahm das Kinderfest der Zerbster Kita "Zum Knirpsentreff" seine Gäste.

Zerbst l Kein Grün, überall nur Müll, Hundekot und viele Autos. Julia und Paul flüchten aus der Stadt. „Wir gehen in den Wald, wo es nicht so stinkt, wo es Insekten und Bäume gibt“, verkünden die Beiden. Doch auch mitten im Wald entdecken sie leere Chipstüten und Flaschen und anderen Unrat, den sie beherzt einsammeln, während Fuchs, Wildschwein und Rehe wieder im Dickicht verschwunden sind.

Begeistert verfolgt das Publikum die unterhaltsame „Reise der kleinen Umweltforscher“. Unter dem Motto stand dieses Mal das Jahresprojekt der integrativen Kita, das mit dem Kinderfest am Sonnabend seinen gelungenen Abschluss erfährt. Seit Ende April nahm es die Mädchen und Jungen mit auf spannende Entdeckungstouren. Das liebevoll zusammengestellte Programm gewährt einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der Steppkes.

Wundervolle Kostüme

In passenden Kulissen und zauberhaften, selbst kreierten Kostümen erwecken die Knirpse gemeinsam mit ihren Erziehern eine Insektenwiese und einen Bauernhof zum Leben. Immer wieder wechseln die Szenen, in denen es um Artenvielfalt und Mülltrennung und letztlich um eine ernsthafte Botschaft geht: „Rettet unsere Zukunft!“, fordern die Kinder am Ende von den Erwachsenen.

Zahlreich sind Eltern, Großeltern, Geschwister und weitere Gäste erschienen. Nach dem Programm erwarten sie verschiedenste Angebote, die ebenfalls widerspiegeln, was die Mädchen und Jungen an den einzelnen Projekttagen gemacht haben. Wer mag, kann ein Insektenhotel oder sogar eine Kläranlage in Miniatur-Format bauen. Ein Imker klärt über Bienenhaltung und Honigproduktion auf, während Landfrauen erläutern, wie jeder selbst frische Kräuterbutter herstellen kann.

Vielfältige Angebote

Im Experimentierzelt lässt sich mit Backpulver ein Vulkan zum Brodeln bringen, unterdessen entstehen an der Bastelstation aus Strohhalmen, Tetra Packs und Quarkbechern sowie einer Portion Kreativität tolle Roboter. Mutige trauen sich mit verbundenen Augen auf den Maulwurfparcours, andere versuchen sich derweil im Kuhmelken. Zu den Anziehungspunkten gehören ebenfalls die Tiere, die die Zerbster Kaninchen- und die Rassegeflügelzüchter mitgebracht haben. Rege ist der Andrang bei der Tombola, bei der attraktive Preise winken. Nicht zu vergessen ist das knallorange Müllfahrzeug, das sich mancher Steppke ganz genau anschaut.

Bevor alle nach Hause strömen, pflanzt der Nachwuchs mit Unterstützung der Jägerschaft Zerbst noch einen Baum auf dem Kita-Gelände. Die Aktion rundet die Veranstaltung im „Knirpsentreff“ ab, wo am Vorabend nach dem Umzug mit dem Lindauer Spielmannszug bereits eine außergewöhnliche Modenschau stattfand. Unter dem Motto „The walk of upcycling“ (auf Deutsch etwa: „Der Laufsteg der Wiederverwertung“) präsentierten die Erzieher einzigartige Kleidung.