Martin „Zimmi“ Zimmermann freut sich auf sein erstes Studioalbum, das am 25. April erscheint.Foto: Thomas Kirchner

Am 25. April erscheint das erste Studioalbum des Zerbster Sängers Martin "Zimmi" Zimmermann. Einen Tag später präsentiert er es live.

Zerbst l „Was lange währt, wird endlich gut“, sagt ein deutsches Sprichwort. „Und das wird es hoffentlich auch – alles gut“, sagt Martin „Zimmi“ Zimmermann strahlend. Eigentlich sollte sein erstes Studioalbum längst erschienen sein. Doch immer wieder habe es Verzögerungen gegeben. „Nun steht der Termin endlich fest. Am 25. April wird es veröffentlicht“, freut sich Zimmi. Lange hatten er selbst und seine Fans darauf warten müssen.

Und gleich einen Tag später, nämlich am Sonntag, den 26. April, wird es gleich Präsentationen seines ersten eigenen Studioalbums geben. „Ich bin mega aufgeregt und freue mich wirklich riesig“, sagt der 22-jährige Lehramtsstudent. Jeweils um 11 und um 15 Uhr werde er die Songs in einem etwa eineinhalbstündigen Konzert seinen Fans im Zerbster Tivoli (ehemals "Haus des Handwerks") in der Dessauer Straße vorstellen.

Neun eigene Lieder und sechs Cover-Songs

„Die Single-Auskopplung gibt es ja bereits. Der Song heißt wie das Studioalbum ‚Lebe Dein Leben – nutze die Zeit‘ und kommt tanzbar im Disco-Fox-Sound ins Ohr“, so der Entertainer. „Es werden insgesamt zwölf Songs auf dem Album sein, davon sind sechs eigene Titel und sechs Cover-Songs“, sagte Martin vor einem Jahr der Volksstimme. Doch aus insgesamt zwölf Liedern sind 15 geworden und statt sechs ursprünglich geplanten eigenen Kompositionen wurden am Ende drei mehr.

„Insgesamt neun eigene Songs sind auf dem Album, die allesamt aus eigener Feder stammen“, freut sich Zimmi. Außerdem gebe es bekannte Hits unter anderem von Peter Alexander, ein Flippers-Medley und ein Medley aus 50 Jahren ZDF-Hitparade.

Besonderes Medley als Zugabe

Natürlich sind auch die bekannten Songs wie „Lass im Herzen Sommer sein“ oder „Sommer, Sonne und noch mehr“, die ja inzwischen fast jeder Zerbster mitsingen kann, auf dem Album zu finden.

„Lieder, die das Leben schreibt, Liebe, Leid, Glück, Herzschmerz, Freude und Nachdenklichkeit", so beschreibt Martin die neun eigenen Lieder, die auf dem Album zu hören sein werden. „Einen tollen Bonus-Titel gibt es als letztes auf dem neuen Album, nämlich ein Medley aus ,Lebe Dein Leben', ,Lass im Herzen Sommer sein', und ,Sommer, Sonne und noch mehr' als Remix“, macht Zimmi neugierig auf das Album.

Wer eines der beiden Konzerte auf keinen Fall verpassen möchte, der sollte sich beeilen. „Es stehen je Konzert nur insgesamt 100 Karten zur Verfügung. Natürlich können die Fans das Album an diesem Tag auch kaufen“, sagt Zimmi.