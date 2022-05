Koordinierungsstellen wünschen sich für Elberadweg bei Walternienburg klar ausgeschilderte Umleitungen und Meldesystem für Fähren

Die Koordinierungsstellen am Elberadweg fordern eine Qualitätsoffensive am Elberadweg, um auch in Zukunft weiter einer der beliebtesten Fernradwege zu bleiben.

Die Koordinierungsstellen am Elberadweg wünschen sich einen Qualitätsprung am Elberadweg in Zukunft von den Kommunen und Behörden.

Zerbst/Magdeburg - Die Koordinierungsstellen am Elberadweg fordern von den Kommunen eine Qualitätsoffensive. Nach einem Vierteljahrhundert soll die Qualität eines der beliebtesten Fernradwege deutlich verbessert werden, teilt der Tourismusverband Elbe-Börde-Heide in Magdeburg mit, der den mittleren Abschnitt des Elberadweges betreut. In einem Forderungspapier schreiben die Koordinierungsstellen: „Das Produkt Elberadweg ist seit gut 25 Jahren auf dem Markt etabliert, gehört zu den beliebtesten Fernradwegen Deutschlands und ist in allen Anreiner-Regionen zu einem sehr wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Die Anzahl der Mitbewerber ist ständig gewachsen. Flussradwege, wie der Weser- oder der Ruhrtalradweg, mit einer neuen, sehr guten Infrastruktur, setzen Standards und Maßstäbe, die auch der Elberadweg erfüllen muss, um weiterhin zu den beliebtesten Fernradwegen Deutschlands zu gehören.“