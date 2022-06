Kreis-SPD attackiert CDU-Kandidaten - Foto mit CDU-Bundestagskandidat sorgt für Aufregung

Köthen/Zerbst - Der SPD-Kreisvorsitzende Jan Kiese hat am Wochenende den CDU-Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Anhalt, Frank Wyszkowski, scharf attackiert. In einer Pressemitteilung bezeichnet Kiese am Sonntag Wyszkowskis Verhalten, so wörtlich, als „dreist und respektlos“. Grund: Frank Wyszkowski ist auf dem Titelbild des aktuellen Mitteilungsblattes des Landkreises bei einer Straßenfreigabe in Wulfen abgebildet. Laut dem Kreisvorsitzenden der Anhalt-Bitterfelder SPD gebe es dafür keinen Grund, Wyszkowski habe nichts mit der Kreisstraße zu tun.