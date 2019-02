An der Grundschule in Walternienburg fand ein Gedichtwettbewerb statt.

Walternienburg l Mit ihrem Gedichtwettbewerb beteiligt sich die Walternienburger Grundschule seit nunmehr fünf Jahren an den Zerbster Kulturfesttagen. „Unser Anliegen war es, eine Beteiligung auch aus den Orten heraus, an den Schulen vor Ort zu ermöglichen, um so die Kulturfesttage mit zu gestalten“, sagte Dagmar Kluge von der Stadtverwaltung.

Im Unterricht Gedichte schreiben

Bei Schulleiterin Sigrid Kratky und ihrem Team war die Idee gut angekommen. „Das ist etwas, was an der Schule realisierbar ist“, so Sigrid Kratky. Hier muss kein Aufwand betrieben werden, mit den Kindern in die Stadt zu fahren oder ähnliches.

Der Wettbewerb im Gedichteschreiben wurde im Rahmen des Unterrichts in Angriff genommen. Nur der Feinschliff samt Gestaltung der Blätter wurde zu Hause erledigt.

Themen waren frei gestellt

Die Themen waren den Kindern frei gestellt. Bei der Form des Gedichtes war für die Zweitklässler ein Elfchen und für die Drittklässler ein Rondell vorgegeben. In der 4. Klasse war alles möglich. Zum Frühling, Herbst oder Winter, zu Freunden, Familie, Haustieren oder dem Hobby hatten die Kinder ihre Zeilen zu Papier gebracht. Eine Vorauswahl wurde in den einzelnen Klassen getroffen.

Eine Jury aus Schulleiterin, dem Walternienburger Ortsbürgermeister Heinz Reiffarth, Dagmar Kluge, der Auszubildenden in der Stadtverwaltung, der Schulsekretärin und den Schülersprechern hatte gestern nun noch die Wahl unter sechs Gedichten in Klasse 2 und 3 und fünf Gedichten der Klasse 4.

Gedichte im Rathaus

Punkte wurden vergeben und am Ende zusammen gezählt. Ganz knapp fiel die Entscheidung in der 4. Klasse aus, wo schon tolle lange Gedichte entstanden waren. Bei den Drittklässlern mussten drei Beiträge mit der gleichen drittbesten Punktzahl noch einmal bewertet werden, um eine Reihenfolge festzulegen. Die Sieger und Platzierten konnten sich über Preise freuen. Die schönsten Gedichte sollen nun im Zerbster Rathaus ausgehängt werden.

Die Ergebnisse: 2. Klasse: 1. Mia Mühlner, 2. Anne Lisso, 3. Lucy Alex; 3. Klasse: 1. Pia Hausmann, 2. Maria Micka, 3. Toni Höhne; 4. Klasse: 1. Paula Heine, 2. Nane Bombach, 3. Charlotte Mann und Jaylen Brünner.