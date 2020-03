Der Katharina-Verein erinnert im Rahmen der Kulturfesttage an Frauen, die in Zerbst besonders gewirkt haben. 260 Gäste waren dabei.

Zerbst l „Dieser Nachmittag mit den historischen Frauenpersönlichkeiten aus Zerbst und Umgebung war eine sehr prägnante und volkstümliche Darbietung unserer regionalen Geschichte, eine andere Art informativer Geschichtsdarstellung“, resümierte die Zerbsterin Marlies Kellpinski, nachdem sich 15 Frauen, die einst in Anhalt-Zerbst wirkten, präsentiert hatten.

Die Geschichte der Region werde unter anderem auf verschiedenen Plattformen im Internet dargestellt, aber Frauen stünden bisher dabei selten im Mittelpunkt, so hätten die Besucher viel Neues erfahren, setzte Kellpinski fort.

In Zerbst lernen und arbeiten

Der informative Nachmittag rund um Anhalt-Zerbster Frauen war das Ergebnis der Zusammenarbeit des Katharina-Vereins mit Frauen verschiedenen Alters, die derzeit in der Region Anhalt-Zerbst lernen oder ihren Beruf ausüben und nicht unbedingt Vereinsmitglied sind.

Bilder Die Wasserjette kam mit ihrem Handwagen vorbei.



Jette



Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Ursula Böttge, ebenfalls vom Katharina-Verein, wirkte an diesem Nachmittag als Regisseurin. Sie informierte die Besucherinnen und Besucher vorab über das Zustandekommen dieses Projektes. „Im Jahr 1995 habe ich mich gefragt, wie viele Straßen in Zerbst nach Frauen benannt sind. Das Resultat war sehr ernüchternd“, bekannte Böttge. Deshalb habe sie vor Jahren ABM-Projekte mit dem Ziel initiiert, Näheres über Frauen in Anhalt-Zerbst zu erfahren. Ausstellungen seien organisiert worden, ein Geburtstagskalender und eine Broschüre herausgegeben, berichtete sie weiter. Und sie erinnerte daran, dass seit dem Jahr 2000 Zerbst offiziell zu den „FrauenOrten“ Sachsen-Anhalts gehört.

Vielfalt der Frauenpersönlichkeiten

Für Schulklassen haben Böttge und ihre damaligen Mitstreiterinnen Spaziergänge rund um die Zerbster Stadtmauer durchgeführt, auf denen sich die historischen Frauenpersönlichkeiten zumeist an ihren Wirkungsstätten präsentierten.

Besuch aus dem Zerbster Schloss und Russland war ebenfalls gekommen. Während Prinzessin Friederike Auguste Sophie von Anhalt-Zerbst, dargestellt von Friederike Beck, mit ihrer jüngeren Schwester Elisabeth (Greta Mattke) gekommen war und von geheimnisvoller Post aus Russland berichtete, gestand die Zarin Katharina II., alias Tatyana Nindel, dass sie unter einer liebenswürdigen Hülle gleichermaßen als Diplomatin, Heuchlerin und Erpresserin agiere, um gegen die täglichen Intrigen anzukommen.

„Die Frauenfrage ist eine Erwerbsfrage“, meinte die Frauenrechtlerin Jenny Hirsch, gespielt von Manuela Schätzchen. Zu den Frauen, die sich wie Jenny Hirsch ihren Lebensunterhalt selbst verdienten, gehörten auch die Zerbster Handelsgärtnerin Luise Corthum, dargestellt von Silke Beck, sowie die Zerbster Wasserjette, alias Anika Johannes. Die Wasserjette kam mit ihrem Handwagen und Wasserkannen und erzählte salopp im Zerbster Jargon von ihren Ärgernissen mit den Zerbster „Jören und Kerls“. Vom gelegentlichen Ärger mit den Jungs in ihrer Klasse berichtete auch Ida Möhring, das erste Mädchen am Zerbster Gymnasium Francisceum, gespielt von Cherine Boutaba.

Erinnerung an Trümmerfrauen

Astrid und Paula Klausnitzer erinnerten in ihrer Szene an die körperlich schwere Arbeit der Zerbster Trümmerfrauen nach 1945, eine Zeit, geprägt von Zerstörung, Hunger, Krankheit und dem Mangel an männlichen Arbeitskräften. Avantgardistinnen in ihren Berufen waren Dr. Berta von Scheven, die erste Ärztin im Landkreis, dargestellt von Ursula Böttge. Die Rolle der ersten in Anhalt ordinierten Pastorin übernahm Sabine Brauns und die von Dr. Käthe Lüderitz, der ersten Chirurgin im Zerbster Krankenhaus , Silke Hoffmann.

Dr. Inge Werner, die erste Direktorin am Zerbster Gymnasium Francisceum, berichtete selbst über ihren beruflichen Werdegang.

Quiz zu Frauenpersönlichkeiten

Die musikalische Umrahmung der Szenen lag in den Händen von Marina Drobyshevskaya. Mit viel Beifall dankte das Publikum den Darstellerinnen. Bei der anschließenden Kaffeetafel konnten die Gäste mit den Mitwirkenden ins Gespräch kommen und sich an einem Quiz rund um die vorgestellten Frauenpersönlichkeiten beteiligen.