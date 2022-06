Lebendiger Reudener Adventskalender erlebt weitere Auflage und bringt Weihnachtszauber ins Dorf

Reuden - Es gibt ihn wieder in diesem Jahr: den lebendigen Reudener Adventskalender. In kleinerem Umfang, nicht an jedem einzelnen Tag. Nachdem im vergangenen Jahr coronabedingt nichts stattfand, „wollten wir es langsamer angehen“, so Ortsbürgermeister Elard Schmidt. Wer von den Bürgern Lust hatte, als Gastgeber mitzumachen, konnte sich melden. Eine ganze Reihe von Dezembertagen konnte besetzt werden.