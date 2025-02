Am Freitag macht der NP in der Kastanienallee dicht – doch nicht für immer. In den nächsten zwei Wochen erfolgen umfangreiche Umbauarbeiten. Es gibt einige Veränderungen.

Letzter NP-Markt in Zerbst schließt: Was das für die Stammkunden bedeutet

Zerbst. - 2022 wurde das Aus besiegelt. Bundesweit sollen alle NP-Märkte nach und nach von der Bildfläche verschwinden. In der Einheitsgemeinde Zerbst gab es insgesamt drei Märkte – am Fischmarkt, im Lindauer Gartenweg und in der Kastanienallee –, betrieben von der Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst. Die Märkte am Fischmarkt und in Lindau sind bereits zu „nah & gut“ umgebaut worden. Nun wird auch der letzte Zerbster NP in der Kastanienallee verschwinden. Ab Freitag ist der Markt geschlossen.