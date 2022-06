Lichterfest geht in Jütrichau auf dem Gutshof in die nächste Runde und lockt einige Besucher an

Ein bisschen Vorfreude und ein bisschen Normalität konnten die Besucher des Lichterfestes in Jütrichau erleben. Viel gab es dabei zu sehen und zu entdecken.

Lotta, Celina, Pauline und Charlotte boten den Lichterfestbesuchern Selbstgebasteltes an.

Jütrichau - Beschaulich ging es am Sonnabend auf dem Gutshof in Jütrichau zu. Das Gelände gab es her, dass der Einlass kontrolliert werden konnte. 3G war die Voraussetzung. Ordner und Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Die Leute kamen, vorsichtig, nicht ausgelassen, kein Massenandrang, aber die Resonanz war gut.