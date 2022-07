Lindauer Burg erlebt mehr Interesse

Lindau - Die Corona-Pandemie hat den Blick auf das Land gelenkt. Menschen, die sonst im Sommer in anderen Ländern unterwegs waren, entdecken Deutschland. Den Trend spürt der Heimat- und Verkehrsverein in Lindau schon seit einigen Monaten, sagt Vereinsvorsitzender Horst Krüger. Wer die historische Burganlage besichtigen will, kann sich telefonisch bei den Vereinsmitgliedern anmelden, schildert er. Sobald in den vergangenen Wochen einer Besuchergruppe die Tore geöffnet wurde, seien in der Regel noch weitere Besucher auf die historische Burganlage gekommen, um sich gründlich umzusehen.