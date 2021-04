Lotta Strauß macht beim Lesewettbewerb in Walternienburg das Rennen und holt sich den Sieg

Walternienburg (pwi)

Alles geht nicht durch Corona unter. Die Tradition des Lesewettbewerbs an der Walternienburger Grundschule An der Nuthe wird auch in diesem Jahr aufrecht erhalten. Die Endrunde konnte in der vergangenen Woche durchgeführt und der neue Lesekönig beziehungsweise die neue Lesekönigin gekrönt werden. Immer die Drittklässler stehen beim Lesewettbewerb im Mittelpunkt. In einem Vorentscheid ermittelten die 16 Mädchen und Jungen der Klasse zunächst ihre sechs besten Leser für die Finalrunde. Da wurden die Lieblingsbücher mit zur Schule gebracht und eine Textstelle musste vorgelesen werden.

Kinder bestens auf das Lesen vorbereitet

Leo Görisch, Maximilian Langer, Rosalie Teubner, Mia Radeck, Lotta Strauß und Emely Friedrich waren dann auserwählt, ihr Lesevermögen vor einer Jury zu präsentieren. Da war zunächst wieder ein Text eigener Wahl aus einem selbstgewählten Buch gefragt. Hier hatten sich alle Kinder bestens vorbereitet. Der zweite Teil des Wettbewerbs war der schwierigere. Die Leser bekamen einen unbekannten Text vorgelegt – nur einmal überfliegen war erlaubt. Da zeigte sich, wer wirklich sicher liest und Wörter und Sinn in Zusammenhang bringen und ohne viel Üben vortragen kann.

Spannend war die Verkündung des Ergebnisses. Die Walternienburger Grundschule hat wieder eine Lesekönigin. Diese heißt Lotta Strauß. Sie bekam die Lesekrone aufgesetzt. Sie hatte für ihren Lesevortrag Pferdegeschichten aus dem Buch „Spirit – wild und frei“ ausgewählt. Für alle Teilnehmer gab es natürlich Leselöwen-Urkunden. Der Wettbewerb konnte entsprechend der Corona-Richtlinien durchgeführt werden. Alle Mitwirkenden waren im Vorfeld auch negativ getestet worden.