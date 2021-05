Mitglieder der Zerbster Jungen Union legen am Zerbster Teufelstein Blühstreifen an

Zerbst - tr

Mitglieder der Zerbster Jungen Union (JU) haben am Sonnabend am Teufelstein einen Blühstreifen angelegt. Unterstützt wurde der CDU-Nachwuchs von den „alten Hasen“ Dietmar Krause und Andy Grabner. „Wie man in Zerbst in den letzten Jahren schon sehen konnte, wird an vielen ausgewiesenen Flächen weniger gemäht, um Wiesen über den gesamten Sommer wachsen zu lassen“, sagt der JU-Vorsitzende Justin Wurbs. Leider sehe es dabei an vielen Stellen noch sehr monoton aus und wirklich viel, was Blüten trägt, sei noch nicht zu entdecken gewesen.

„Deshalb wollten wir in Absprache mit Ute Schilling vom städtischen Grünflächenamt, die ebenfalls vor Ort war, an einer ersten kleinen Stelle einen Anfang setzen und durch die Blühwiesen die Biodiversität erhöhen sowie einen Beitrag gegen das Insektensterben leisten“, schildert Wurbs. Das Saatgut komme im Übrigen aus der Region.

Geht die Saat und damit der Plan auf, sollen weitere Flächen folgen. „Wenn das Wetter mitspielt und alles nach unseren Vorstellungen läuft, nehmen wir uns im nächsten Jahr die nächste Fläche vor. Hier stellen wir noch ein kleines Hinweisschild auf“, so Wurbs.