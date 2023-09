Die Mühlsdorfer Kirche ist beim Projekt „Lichtungen“ dabei. Was das bedeutet, lässt sich bei einem Besuch erleben - warum sich der 29. September am besten dafür eignet.

Mühlsdorf - Freude in Mühlsdorf: In der kleinen Dorfkirche bei Zerbst ist der erste große Abschnitt der Sanierungsarbeiten vor wenigen Wochen beendet worden. Zudem schmücken drei neue Fenster des Künstlers Julian Plodek den Chorraum der Mühlsdorfer Kirche, informiert die Landeskirche Anhalt.

Aus diesem Anlass lädt die Kirchengemeinde Mühlsdorf am 29. September um 14 Uhr zu einem Dankgottesdienst ein. Die Leitung des Gottesdienstes hat Pfarrer Lutz-Michael Sylvester, die kirchenmusikalische Gestaltung übernimmt Kantor Steffen Klimmt. Erwartet wird auch der Künstler.

Mit Julians Plodeks Fenstern wird die neogotische Kirche Teil des Glaskunstprojektes „Lichtungen“ der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Hergestellt wurden die Fenster von der Glaswerkstatt Derix Glasstudios in Taunusstein.

Zum Gottesdienst wird unter anderem Manon Bursian erwartet, Direktorin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, ist der Mitteilung der Landeskirche weiter zu entnehmen.

Mühlsdorfer Kirche wird umfassend saniert

Die Fenster für die Dorfkirche in Mühlsdorf waren zum Teil bereits 2019 in der Ausstellung „Lichtung Leipzig“ in der Orangerie des Schlosses Georgium in Dessau zu sehen. Die drei tiefblauen Fenster, aus denen Monde und Sterne scharf hervorstechen, symbolisieren unter dem Motto „Drei Nächte“ dramatische Phasen der biblischen Evangelienerzählung: die Nacht im Garten Gethsemane vor der Kreuzigung Jesu, die Heilige Nacht und die Osternacht.

Der Einbau der Chorfenster in der Mühlsdorfer Kirche ist Teil einer umfangreicheren Sanierung, die auch Arbeiten an der Fassade, der Elektroinstallation sowie am Innenputz umfasst. Die Kosten für den gesamten Bauabschnitt liegen bei mehr als 100.000 Euro.

In einem zweiten Bauabschnitt sollen - sobald die Finanzierung gesichert ist - die Fenster im Kirchenschiff erneuert werden.

Geplant ist hier der Einbau von zwölf kleineren Fenstern, die im Gegensatz zu den dunklen Chorfenstern als helle Grisaillen gedacht sind. Der Künstler nimmt dabei das Motiv des Kornfeldes auf.

Nach dem heutigen Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde dann zu einem Imbiss.