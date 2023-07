Die Aktion eines Busfahrers sorgte bei vielen Eltern und und Grundschüler in Zerbst und Walternienburg für ein ungutes Gefühl. Er hat Visitenkarten an Kinder verteilt. Jetzt hat sich der Busfahrer zu Wort gemeldet.

Zerbst - Ein Busfahrer der Jungen und Mädchen zur Grundschule „An der Nuthe“ fährt, hat Visitenkarten an die Grundschüler verteilt, ihnen das Angebot gemacht, sie könnten ihn anrufen, wenn sie allein sind. Die Aktion hatte bei vielen Eltern und Grundschüler in Zerbst und Walternienburg für ein ungutes Gefühl gesorgt.

Nicht nur das, der Vorfall hatte viel Staub aufgewirbelt. Eltern und Schulleiterin wandten sich an das Busunternehmen, um den Vorfall zu klären und die Kinder zu schützen, wie Schulleiterin Manuela Aretz betonte.

Das Arbeitsverhältnis mit dem betreffenden Mitarbeiter wurde beendet

Das Unternehmen hat reagiert und nach entsprechender Kenntniserlangung dieser Vorwürfe ein Gespräch mit dem Mitarbeiter geführt. Das Arbeitsverhältnis mit dem betreffenden Mitarbeiter wurde schließlich beendet, wie Vetter-Bus mitgeteilt hat. Grund: fehlendes Vertrauen.

Nun hat sich der betroffene Busfahrer zu Wort gemeldet und möchte einiges richtigstellen und gerade rücken, wie er am Volksstimme Telefon erklärt hat. „Zum einen habe ich nicht gesagt, dass mich die Schüler anrufen sollen, wenn sie alleine sind. Es ging um Gesprächsangebote, wenn jemand das Bedürfnis hat, über Probleme zu reden“, betont er und nennt ein Beispiel. Ein Mädchen hatte Papier in den Bus geschmissen. Er habe sie nett aufgefordert, die Sachen aufzuheben, sich zu ihr runtergebeugt, um mit ihr reden zu können, und gefragt, warum sie das mache.

Busfahrer: „Ich habe nur helfen wollen“

„Ich habe in völlig verängstigte Augen geschaut. Daraufhin habe ich ihr das Gesprächsangebot gemacht. Ich habe nur helfen wollen, und das ohne jedwede Hintergedanken. Das Mädchen lebt in einer Wohngruppe und hat offenbar niemanden, mit dem sie reden kann“, beteuert er. Er habe selbst Enkel und habe nur helfen, Gespräche anbieten wollen, wenn dies gewünscht sei, so sagt er. Genau das habe er auch zum Ausdruck gebracht, als er Visitenkarten verteilt hat.

„Ich bin seit zehn Jahren Busfahrer und habe schon einige Erfahrungen und des Öfteren in verängstigte Augen geblickt. So habe ich nur meine Hilfe anbieten wollen, nichts weiter. Ich wollte niemandem etwas Böses“, beteuert er immer wieder.

In seiner Zeit als Busfahrer habe er schon mit mehreren Kindern gesprochen, die vor irgendetwas Angst hatten. „Ich gebe meine Karte nur an Menschen, wo ich denke, dass sie Hilfe brauchen, im Übrigen auch bei anderen Busfahrten mit Erwachsenen“, betont der betreffende Busfahrer immer wieder.