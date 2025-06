Neue Gerätehalle, neuer Elan: Feuerwehr in Garitz zählt zu den einsatzstärksten in Zerbst

Garitz. - Eine Premiere erlebte die Durchführung der Jahreshauptversammlung der Garitz-Bornumer Feuerwehr mit der Löschgruppe Mühlsdorf im neuen Feuerwehrgerätehaus. Es war im Februar eingeweiht worden. Über 2 Millionen Euro wurden in den Bau investiert. Das wäre sicher nicht in dem Maße erfolgt, würde die Garitz-Bornumer Feuerwehr nicht zu den leistungsfähigsten in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst zählen. Etwas weiter fortgeschritten im Jahr, auf Grund der Einweihungsfeierlichkeiten, war es nun an der Zeit, Bilanz zu ziehen.