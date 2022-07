Filialen sollen verschwinden Was Edeka mit den vier NP-Märkten in Zerbst, Lindau und Loburg plant

Der Edeka-Konzern lässt schrittweise alle NP-Markt-Filialen bundesweit schließen. In Zerbst gibt es zwei solcher Märkte, jeweils einen in Lindau und Loburg. Was hat der Edeka-Konzern mit den Filialen vor?