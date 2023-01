Was erwarten Firmenchefs, wie junge Leute auftreten sollten Unter Umständen geht es sogar mit Jogginghose. Die für Zerbst zuständige Agentur für Arbeit in Dessau sieht neue Tendenzen.

Zerbst/Dessau - am/vs - Die Jogginghose ist für viele junge Leute heute, was für ältere die Jeans war und ist: „ Jogginghose versus Vorstellungsgespräch?“ Eine Frage, die durchaus gestellt werden kann, hat die Agentur für Arbeit in Dessau ausgemacht. Das lockere Beinkleid gilt längst als eine ernstzunehmende Alternative, insbesondere bei jungen Menschen. Die moderne Jogginghose ist in der Modewelt längst und in der Homeoffice-Welt seit neuestem angekommen, passt sie deshalb zu jeder Alltagssituation?Passt die Jogginghose zum Bewerbungsgespräch?

Die Jugendlichen müssen hierbei wissen, dass es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt,so Birgit Ruhland, Chefin der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Ost. Deshalb sei es auch wichtig, was man zum Vorstellungsgespräch anzieht. Hat der Job etwas mit Sport zu tun, wie zum Beispiel Sport- und Fitnesskaufleute, dann wäre ein sportliches Outfit gerade zu prädestiniert.

„Bei allen anderen Vorstellungsgesprächen würde ich davon abraten. Personalchefs könnten Vorurteile haben, wenn sich Bewerber „nachlässig“ kleiden, rät die Arbeitsmarkt-Expertin. Das Erscheinungsbild eines Menschen sei ein wesentlicher Faktor bei der Sympathiebildung und ein grundlegender Faktor für das weitere Gespräch, um dem Unternehmen zu zeigen, was man einbringen kann. Kleidung gilt als Ausdruck von Kompetenz, Status und Selbstdarstellung. „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“, so Birgit Ruhland.

Und was empfiehlt sie bei einem Online-Bewerbungsgespräch?

Birgit Ruhland, Chefin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost Foto: Sabrina Grohmann

„Natürlich kommt es nicht nur auf den Eindruck an, den die Umgebung macht, sondern auch auf einen guten ersten Eindruck von der Bewerberin und den Bewerber“, so Ruhland. Und den würden Mädchen und Jungen neben der richtigen Kameraperspektive über die gewählte Kleidung erreichen.

Doch wie sollte man sich am besten kleiden?

„Bewerberinnen und Bewerber sollten sich zur Vorbereitung mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben. Dadurch werden sie ein Gefühl dafür bekommen, welche Unternehmenskultur vorherrscht und welcher Dresscode dazu passt“, hält Ruhland für wesentlich. So könne es sein, dass für ein Online-Vorstellungsgespräch bei einer Bank ein klassischer Businesslook angemessen ist, Bewerber aber bei einem Medienunternehmen damit völlig overdressed erscheinen. „Wichtig ist aber vor allem, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht verkleiden, denn wichtiger noch als die Kleidung ist für uns die Authentizität“, empfiehlt Ruhland. Der richtige Kleidungsstil kann von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen anders aussehen. Wie soll ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten?Heute haben die Jugendlichen alle Chancen ihren Traumberuf in der Heimat zu erlernen. Über 350 Ausbildungsberufe werden bei im Agenturbezirk Sachsen-Anhalt Ost angeboten. Deshalb ist die Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch trotzdem wichtig. „Die Vorbereitung sollte breit gefächert sein, beispielsweise was macht mein vermeintlicher Ausbildungsbetrieb“, so Ruhland.

Wenn es nicht klappt, was dann?

„Nicht jedes Vorstellungsgespräch ist erfolgreich“, weiß die Agentur-Chefin. „Die Schülerinnen und Schüler sollte nicht der Mut verlassen. Es gibt Alternativen und wenn sie noch unsicher sind, dann gibt es Testmöglichkeiten.“ Basierend auf den eigenen Stärken und Interessen, werden passend zum Talent die möglichen Berufsbilder angezeigt und erläutert. „Helfen können hier die Berufsberater der Agentur für Arbeit“, ergänzt Ruhland.

