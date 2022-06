Nutha hat einiges zu bieten: Dorf zieht mit Kornmuseum, Kirche und mehr immer wieder Besucher an

Statt Plastiktüten sind geknüpfte Netze gut für die Umwelt. In Nutha wurden diese beim Kreativnachmittag angefertigt.

Nutha - Das Nuthaer Kornmuseum wird oft und gern besucht. Hier finden regelmäßig Kreativnachmittage statt. Außerdem kommen Schulklassen und andere Gruppen, die sich dann auch die Ausstellungsräume mit all den Dingen aus dem Leben vergangener Zeiten anschauen. Ein schöner Spielplatz gehört zum Ortsbild. Der Dorfbackofen neben dem Kornmuseum wird zu besonderen Gelegenheiten angeheizt. Höhepunkt ist der Reformationstag in Nutha, der in diesem Jahr voraussichtlich wieder gefeiert werden soll. Seit Abschluss der Sanierung der Dorfkirche kann das Ensemble ein weiteres Highlight für Besucher bieten.