Opel-Fahrer drängt VW Multivan auf der B 184 nahe Zerbst von der Straße

Zerbst (vs)

Am Mittwochmorgen, 21. April, wurde gegen 6 Uhr ein VW-Multivan auf der B 184 kurz hinter dem Ortsausgang Zerbst von der Fahrbahn abgedrängt. Der 30-jährige Van-Fahrer war in Richtung Jütrichau unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden grünen Opel Corsa überholen wollte.

Als beide Fahrzeuge etwa gleichauf waren, scherte der Opelfahrer plötzlich nach links aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 30-jährige Mann nach links aus, stieß mit einem Leitpfosten zusammen und kam im Straßengraben zum Stehen.

Der Fahrer des Opel dachte offenbar nicht daran anzuhalten, sondern setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei schätzt den Schaden am Multivan auf rund 2000 Euro.

81-jähriger Seniorin auf dem Zerbster Frauentor-Friedhof bestohlen

Ebenfalls am Mittwoch, 21. April, ereignete sich auf dem Zerbster Frauentor-Friedhof ein Vorfall ganz anderer Art, aber nicht minder dreist. Eine 81-jährige Frau war gegen 12.30 Uhr mit Grabpflegearbeiten beschäftig und hatte ihre Tasche nur einen Augenblick aus den Augen gelassen.

Dies nutzte eine bislang unbekannte männliche Person aus und hat die Tasche der Seniorin gestohlen. In der blauen Stofftasche hatte die Seniorin ihre Geldbörse mit einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich sowie Gartenwerkzeug aufbewahrt.

Der Täter war laut einer Personenbeschreibung cirka 1,85 Meter groß und mit einer dunkelblauen Jacke sowie einem Basecap bekleidet. Außerdem hat der Unbekannte eine Sonnenbrille getragen.

In beiden Fällen sucht die Polizei in Zerbst nach Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zum gesuchten Opel Corsa oder dem unbekannten Dieb vom Friedhof am Frauentorplatz geben können. Die Zerbster Polizei ist unter der Telefonnummer 03923/7160 oder per E-Mail efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.