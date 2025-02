Diebstahl in Gehrden Diebe klauen 6.000 Eier von schlafenden Hühnern: Sogar lebende Tiere gestohlen?

Unbekannte haben von einem Hühnerhof in Gehrden rund 6.000 Eier und möglicherweise sogar lebende Hühner gestohlen. Was die Polizei bisher weiß und was die Betreiber zu dem Diebstahl sagen.