Polizei findet in Zerbst herrenloses Fahrrad: Eigentümer wird gesucht

Ein herrenloses Fahrrad wurde von der Polizei am Sonntag in Zerbst entdeckt. Wer erkennt dieses Fahrrad wieder beziehungsweise wer kann Angaben zum Eigentümer tätigen?

Zerbst (vs) - Ein Fahrrad wurde am Sonntag, 21. November, gegen 00.30 Uhr in Zerbst in der Bahnhofstraße, im Rahmen der Eigentumssicherung in Verwahrung genommen. Das Fahrrad lag laut Polizeiangaben auf dem dortigen Gehweg und wurde durch einen Zeugen, bis zur Ankunft der Polizeibeamten, in Obhut genommen. Der Polizei liege bisher keine entsprechende Anzeige oder Verlustmeldung vor. Wer erkennt dieses Fahrrad wieder beziehungsweise wer kann Angaben zum Eigentümer tätigen?

Die Personen werden mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis gebeten, sich im Revierkommissariat Zerbst, Heide 7, Tel.: 03923/ 716-0 zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de genutzt werden.