Die Kinder der Kita aus Steutz engagieren sich in einem Gartenprojekt und haben dabei eine Menge Spaß.

Steutz l Als kleine Gärtner waren die Steppkes der Steutzer Kita Sandmännchen zu erleben. Da wurden Möhren und Radieschen gesät und Kohlrabi gepflanzt. Kita-Leiterin Beate Joch erklärte den Kindern, wie man die Reihen zieht, die Saat streut und vorsichtig bedeckt, wie die jungen Pflanzen in Löcher gesetzt und in der Erde fest gedrückt werden. Der Gemüsegarten wurde in Hochbeeten angelegt. Dazu hatte die Kita eine ganze Reihe Kisten gesponsert bekommen.

Hochbeet vorbereitet

Mit Erde und Mist war alles fürs Bepflanzen vorbereitet worden. Ein Hochbeet war den Kräutern vorbereitet. Da fanden Pfefferminze, Petersilie und Knoblauch einen Platz. Zwei Beete gibt es schon mit Erdbeerpflanzen und weitere Beete sind Rankelblumen für einen schönen Anblick vorbehalten. Nun können die Kinder live erleben, wie alles wächst bis zur Ernte und was nötig ist, die Pflanzen zu pflegen. Gegossen wurde gestern natürlich auch gleich.