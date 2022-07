Regelungswirrwarr am Elberadweg in den einzelnen Ländern

Wenn in diesen Tagen wieder die Corona-Inzidenzen steigen und die einzelnen Bundesländer wieder neue Schutzverordnungen in Kraft setzen, trifft dies auch den Radtourismus an der Elbe.

Steutz/Walternienburg - Der Radtourismus an der Elbe hat es auch im Jahr zwei der Corona-Pandemie nicht leicht. Wenn in diesen Tagen wieder die Inzidenzen steigen und die einzelnen Bundesländer wieder neue Schutzverordnungen in Kraft setzen, trifft dies auch den sanften Radtourismus an der Elbe.