Im Dessauer Georgengarten wurde am Wochenende gezeigt, wie Rückepferde beim Erhalt des Parks durch Transport von Bäumen helfen können. Wieso das wichtig ist.

Mit Video: Wie Rückepferde aus Zerbst bei der Rettung des Dessauer Georgengartens helfen

Rocco Rösch aus Zerbst führt seine beiden Kaltblutpferde Paula und Rieke im Georgengarten vor.

Dessau/MZ. - „Zurück!“ Ricco Rösch steht neben Paula und Rieke und dirigiert die beiden Kaltblüter ins Gestrüpp. Die Pferde folgen willig dem Kommando, bleiben stehen, während Rösch zwischen den Büschen verschwindet, um den Baumstamm anzuschlagen. Dann gibt er ein Kommando, die beiden Pferde ziehen an und schleppen im flotten Fußgängerschritt das Holz zehn Meter weiter. Guido Siebert, der Stadtförster von Dessau-Roßlau, ist beeindruckt: „Die ziehen das Holz einfach durch.“