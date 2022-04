Sanierungsstau bei Zerbster Feuerwachen: Etliche Gerätehäuser müssen um- und ausgebaut werden

Die Zerbster Stadtfeuerwehr verfügt über 27 Gerätehäuser. In einige muss unbedingt saniert werden, was ohne Fördermittel kaum stemmbar ist. Garitz und Steutz sollen nun den Anfang machen.

Ortswehrleiter Daniel Mielchen (links) und Stadtwehrleiter Denis Barycza begutachten die Schäden am Garitzer Gerätehaus.

Garitz - Der Zerbster Stadtrat hat kürzlich die Bedarfsplanungen für Einsatzfahrzeuge, Gerätehäuser und Löschwasserteiche für Zerbster Ortsfeuerwehren beschlossen. Die Einheitsgemeinde zählt immerhin 19 Ortsfeuerwehren an 27 Standorten. Da sind Investitionen in die Infrastruktur und in die Sicherheit der rund 22.000 Einwohner ohne Fördermittel kaum finanzierbar. Und die Bedarfsliste ist lang und wird von Jahr zu Jahr länger. Insgesamt 27 Feuerwehrgerätehäuser muss die Stadt unterhalten.