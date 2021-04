Schoraer sammeln jede Menge Müll rund um den Ort

Schora (thf)

Die Müllsammelaktion am vergangenen Wochenende in Schora hat Ortsbürgermeister Thomas Wenzel gern unterstützt. Er habe sich sehr erfreut gezeigt, dass die Initiative aus dem Heimatverein so gut in der Bevölkerung angenommen wurde und rund ein Dutzend Bürger sich am Wochenende versammelten, um die Landschaft rund um Schora von den Müllbergen zu befreien. Neben den Mitgliedern des Ortschaftsrates unterstützten ebenso die Kameraden der Feuerwehr die Aktion, schilderte er. Innerhalb kurzer Zeit war der zur Verfügung gestellte Abfallcontainer gefüllt, habe er sich über die Müllberge erschrocken. So sammelten die Bürger vor allem jede Menge alter Reifen, die in der Landschaft lagen. Aber auch sonst fanden sie viele Dinge, die dort nicht hingehören, wie ausgediente Elektronik oder auch einen kleinen Teddy.

Er finde es erschreckend, wie die Landschaft immer mehr zugemüllt werde und die Menschen offenbar nichts dabei empfinden, wenn sie ihre Abfälle einfach in die Natur kippen und Wind und Wetter überlassen. Zwar verschwinden viele Abfallberge in den warmen Monaten, weil Pflanzen sie überwuchern oder Sträucher und Bäume sie mit ihren Blättern bedecken. Dennoch bleiben die wilden Müllberge für die Natur problematisch. Kunststoff baut sich praktisch kaum unter dem Einfluss von Sonne, Wind, Regen und Wärme und Kälte ab. Unter freiem Himmel wird der Kunststoff unter dem Einfluss der Sonneneinstrahlung sehr schnell spröde und zerspringt in viele kleine Teile. Die Plastikteile, mit dem bloßen Auge kaum noch erkennbar, landen dann im Boden und anschließend irgendwann in der Nahrungskette des Menschen. Mikroplastik hat die Wissenschaft die Plastikteilchen getauft. Inzwischen sind die Teilchen weltweit nachweisbar, auch an Stellen, die unbewohnt sind. Welche Auswirkungen die Materialien auf Pflanzen und Lebewesen haben, ist bislang noch unklar. Als sicher gilt aber, dass viele Tiere vor allem an Plastik elendig sterben, weil sie die Kunststoffe einfach verschlucken. Sie sind auch für die heimische Tierwelt eine Gefahr.

Unterstützung für angehende Müllsammler

Dass sich die Schoraer jetzt kurzfristig organisierten und aufmachten, die Landschaft zu säubern, habe ihn sehr gefreut, sagt der Ortsbürgermeister.

Vor Jahren hatte er selbst einmal einen Aufruf zu einer Aktion gestartet und hatte wenig Resonanz bekommen, bestätigt er. Deshalb habe er in den vergangenen Jahren darauf verzichtet, die Bürger erneut aufzurufen. Wenn sich allerdings Bürger aus der Mitte der Ortschaften finden und Sammelaktionen organisieren, werde er sie dabei immer unterstützen, kündigt er an. Er finde es toll, wenn die Bürger hier selbst aktiv werden und so einen Tag gemeinsam mit allen Einwohnern organisieren, die mithelfen wollen.