Selber geklaut? Landgericht Dessau: Ladendetektiv stiehlt über 200 Mal und verkauft Sachen im Internet

In Dessau steht ein ehemaliger Ladendetektiv vor dem Landgericht. Er soll in über 200 Fällen selber den zu bewachenden Laden beklaut haben und die Sachen unter dem Namen „Nussknacker88“ im Internet verkauft haben. Wie die Ermittler dahinter kamen und was der Ladendetektiv dazu sagt.