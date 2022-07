Sicher im Internet surfen? Zerbster Gymnasiasten erfahren, wie's geht

Zerbst - Ein Leben ohne Internet kann sich manch Jugendlicher nicht vorstellen. „Dann würde die Welt untergehen“, vermutete gar ein Fünftklässler des Zerbster Francisceums. Immerhin läuft vieles inzwischen online - auch in den Kinderzimmern. Deshalb standen am Gymnasiumsstandort in der Jeverschen Straße jetzt besondere Schulstunden auf dem Unterrichtsplan.