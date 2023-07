So erfolgreich ist der Lesesommer XXL in der Zerbster Stadtbibliothek. Wer noch mitmachen kann und warum es sich für Schüler lohnt.

Zerbst - Ein neuer Rekord könnte schon in Kürze in Zerbst aufgestellt werden – allerdings ist die Rede nicht von einer sportlichen Disziplin. Es geht vielmehr um den Lesesommer XXL, dessen 14. Auflage gerade in ganz Sachsen-Anhalt läuft.

Auch die Stadtbibliothek beteiligt sich erneut an der Aktion zur Leseförderung, und das in diesem Jahr mit einer beachtlichen Resonanz. Bücher scheinen beim Nachwuchs gar nicht so unbeliebt zu sein, wie manch Erwachsener vermutet.

„225 Kinder und Jugendliche haben sich bislang bereits angemeldet. Das ist fantastisch“, freute sich Anne Bäcker gestern. Die Bibliotheksmitarbeiterin betreut den Lesesommer, der bis zum 25. August läuft und bereits kurz vor der Halbzeit mit einer neuen Bestmarke auftrumpft. Wie weit diese letztlich nach oben schnellt, bleibt abzuwarten.

Mitmachen können alle Mädchen und Jungen, die nach den Sommerferien die dritte bis – und das ist in diesem Jahr neu – neunte Klasse besuchen. Bislang ging es bloß bis Klasse 8. Diese Neuerung mag eine Ursache für die schon jetzt so hohe Zahl an Anmeldungen sein. Zudem belohnen die Schulen eine erfolgreiche Teilnahme in der Regel mit einer sehr guten Deutschnote, was ebenfalls animiert.

Zerbster Bibliothek geht zwei Wochen in die Sommerpause

Um am Ende das notwendige Zertifikat zu erhalten, müssen mindestens zwei Bücher gelesen und dazu ein kurzer Fragebogen beantwortet werden. Ob es sich dabei um Mangas, Krimis, Comics, Abenteuerromane, Fantasy- oder Gruselbücher, Märchen oder Sagen handelt, bleibt jedem Kind selbst überlassen. Auch eBooks aus dem Online-Angebot der Stadtbibliothek können ausgewählt werden.

Zu beachten ist, dass die Bibliothek vom 31. Juli bis 11. August in die Sommerpause geht. In dieser Zeit ist keine Ausleihe möglich. Die Abgabetermine für sämtliche Medien liegen außerhalb dieser zwei Wochen, die bei den Leihfristen übersprungen werden. Allerdings ist nun nach vorübergehendem Aussetzen auch wieder freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Übrigens verzeichnete die Statistik beim Lesesommer 2022 insgesamt 206 Anmeldungen, 172 Teilnehmer erhielten schließlich das Zertifikat mit der Unterschrift des Zerbster Bürgermeisters. Eifrigste Leserin war im vergangenen Jahr die Grundschülerin Emma Lily Holzbecher, die die stolze Anzahl von 32 Büchern und damit ganze 6712 Seiten las. Vielleicht kann das einer trumpfen. Genügend Lesestoff zumindest findet sich in der Stadtbibliothek.