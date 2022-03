Sommercampus im Francisceum-Gymnasium in Zerbst kommt bei Schülern gut an

Zerbst - Es ist still in den Fluren des Francisceum-Gymnasiums in Zerbst. Gerade stecken die Schüler in ihren Projekten des diesjährigen Sommercampus, so vertieft, dass niemand plaudernd durch die Flure streift. „In den vergangenen Tagen haben die Kinder teilweise die Pausen durchgearbeitet, weil sie so viel Spaß an ihrem Projekt hatten“, sagt Susan Lanfer, Organisatorin der Lernveranstaltung sowie Latein und Kunstlehrerin an der Schule.