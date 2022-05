Steutzer Hort: Die Mädchen und Jungen sind in der Ferienwoche jeden Tag sportlich aktiv und unterwegs

Eine Sportwoche war in den Herbstferien im Steutzer Hort angesagt. So wurden Hindernisparcours in der Sporthalle bewältigt. Auch im Wasser konnten sich die Bären austoben. Doch das war noch nicht alles.

Steutz (pwi) - Die Herbstferien im Steutzer Hort „Bärenhöhle" sollten diesmal eine Sportwoche werden. Das hatten sich die Bären im Vorfeld so überlegt und das passte auch gut, da derzeit gerade Renovierungsarbeiten im Flur der Steutzer Grundschule an der Elbaue in Gange sind.

Zum Wochenauftakt nutzte die Gruppe also die Turnhalle. Ein Hindernisparcours wurde aufgebaut und die verschiedensten Spiele ließen die Zeit schnell vergehen. Pizza- und Waffelbacken sowie Spiel und Spaß an der frischen Luft stand am zweiten Tag auf dem Programm. Kyana wollte unbedingt Vögel beobachten, dabei fiel den Kindern auf, dass es jetzt wieder schwieriger ist, denn die Zugvögel sind weg.

Vierstündige Radtour über Feldwege nach Wertlau und Brambach

Ein Besuch in der Zerbster Schwimmhalle machte allen viel Spaß. Zwei Stunden konnten sich die Bären mal im Wasser austoben. Der benachbarte Skaterpark wurde gleich noch erkundet und ziemlich toll gefunden.

Die vierstündige Radtour über Feldwege nach Wertlau und Brambach war dann schon eine Herausforderung. In Brambach gab es eine Fahrt mit der Fähre über die Elbe. Dabei kam Kyana dann auch zu ihrer Vogelbeobachtung: Elf Rotmilane, zwei Schwarzmilane, ein Turmfalke und zwei Bussarde begleiteten die Kinder.

Die Ferienwoche fand ihren Abschluss mit der Halloweenparty. Ritter, Prinzessinnen, Hexen und Skelette tanzten und spielten.

12 bis 15 Mädchen und Jungen im Hort pro Tag

Die Eltern hatten viel Süßes gesponsert, und Marie Höchstmann überraschte die Bären mit selbst gebackenen Gruselfingern.

Im Schnitt besuchten jeden Tag zwölf bis 15 Mädchen und Jungen den Hort, zog Hortbetreuerin Marie Henke Bilanz. Viele Bären seien im Urlaub gewesen oder hätte Tagesausflüge unternommen.

Eine zünftige Halloweenparty wurde in der Bärenhöhle gefeiert. Petra Wiese