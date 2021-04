Steutzer Kindertagesstätte befasst sich mit Eiern von Straußen, Wachteln und Hühnern

In der Steutzer Kindertagesstätte "Sandmännchen" gibt es ein neues Projekt, welches sich mit den Eiern verschiedener Vogelarten beschäftigt.

Steutz (pwi). Rund um das Ei drehte sich das jüngste Projekt in der Steutzer Kindertagesstätte „Sandmännchen“. Dabei sollten nicht die Ostereier im Mittelpunkt stehen. Vielmehr konnten die Kinder die verschiedenen Eier von Wachteln, Hühnern und Straußen vergleichen.

Ein Erkundungsgang führte die Steppkes zur Familie Kracht in Steutz. Stephanie Kracht, die Praktikantin bei den Sandmännchenkindern ist, hatte eingeladen. Die Familie züchtet Wachteln und Zwergseidenhühner. Diese Tiere durften sich die Kinder anschauen und auch mal anfassen. Zu den Wachteln und Zwergseidenhühnern wurden die passenden Eier gezeigt. Die Kinder erfuhren einiges zu den beiden Arten und auch, dass Zwergseidenhühner im Unterschied zu den normalen Hühnern blaues Fleisch haben. Im Brutkasten konnten die Knirpse die Eier sehen, aus denen kleine Wachtelküken schlüpfen sollten. Einige Eier vibrierten sogar, und die Kinder hatten Glück und konnten das erste Wachtelküken begrüßen. Sehr flink bewegte sich das winzige Knäuel und alle mussten aufpassen, dass es nicht aus dem Kasten heraus springt. Ob noch weitere Küken bei Familie Kracht schlüpfen, werden die Kinder verfolgen. Natürlich stand auch ein Abstecher zur Straußenfarm der Familie Stiehl, die die Kinder ja öfter besuchen, auf dem Programm. Ein großes Straußenei lag dann in der Kita auf dem Tisch neben dem Hühnerei und dem Wachtelei. Um das Straußenei zu öffnen, holten sich die Steppkes Hilfe. Marek Wecke nahm die Bohrmaschine, um ein Loch in die feste Schale zu machen.

Besuch auf Straußenfarm ist geplant

Dann ging es ans große Rühreikochen. Drei Pfannen, dreimal verschiedenes Rührei wurde aus den Eiern gemacht. Auch ein nächster Besuch auf der Straußenfarm ist schon wieder geplant – im Juni, wenn die kleinen Strauße geschlüpft sind.

Kita-Leiterin Beate Joch ist dankbar für die Unterstützung durch die Steutzer, die den Kindern immer wieder die Begegnungen mit den Tieren und hautnahe Lernerfahrungen ermöglichen.