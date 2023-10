Leitzkau - Gesund und lecker - das ist Rote Bete, die auf dem Tisch von Karl Krehan nicht fehlen darf. Angebaut wird die Rübe im heimischen Garten und das mit beachtlichem Erfolg. Einen neuen Rekord stellte der Leitzkauer da in diesem Jahr auf.

„Die Rote- Bete-Ernte unseres Vaters war in diesem Jahr enorm“, wandten sich Frank und Antje Krehan in einer E-Mail an die Zerbster Volksstimme. Stolze 3,211 Kilogramm brache die schwerste der Knollen auf die Waage, wie sie schilderten und schickten Beweisfotos mit.

Eine der Aufnahmen zeigt Karl Krehan mit drei der mächtigen Rüben, deren gewaltige Größe den Senior selbst überraschte. Solch eine Ernte habe er noch nie gehabt, da reiche ja eine Rübe für die ganze Familie, zitieren ihn Frank und Antje Krehan.

Wie die Zwei berichten, ist Karl Krehan 40 Jahre lang Busfahrer gewesen. Das Arbeiten im Garten nach Feierabend war sein Hobby. Seitdem er nun im Ruhestand ist, widmet er sich ganz seiner gärtnerischen Leidenschaft und das mit Erfolg, wie die gigantischen Rote Bete-Knollen zeigen.

Rote Bete - ein Super-Gemüse für vielfältige Gerichte

Meist werden diese faustgroß geerntet und dann entweder als Rohkost im Salat oder gekocht zu Fisch oder Fleisch genossen. Auch zu Suppe oder Chips lässt sich das Wurzelgemüse verarbeiten, wobei die Rübe durch ihre kräftige Farbe für einen besonderen Hingucker im Essen sorgt.

Außerdem ist Rote Bete äußerst gesund. Reich an Vitamin B, Kalium, Eisen und Folsäure wirkt sie blutreinigend, entsäuert den Organismus, senkt den Bluthochdruck und regt den Stoffwechsel an. Gleichzeitig stärken die sekundären Pflanzenstoffe das Immunsystem und besitzen eine entzündungshemmende Wirkung.

Übrigens: Damit das traditionelle Wintergemüse nicht in Vergessenheit gerät, wurde die Rote Bete vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt zum Gemüse des Jahres 2023 und 2024 gewählt.