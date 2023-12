Warum ein Besuch der 14. Lokal- und Rammlerschau lohnt, zu dem die Zerbster Rassekaninchenzüchter am 1. Adventswochenende einladen.

Tipp für Fans von Kaninchen und Meerschweinchen: In Zerbst entführen Züchter in die flauschige Welt von Löwenköpfchen, Blauen Wienern und Englischen Widdern ein

In Zerbst stellen die Rassekaninchenzüchter an diesem Wochenende ihre schönsten Tiere aus. Mit dabei sind auch wieder solche Farbenzwerge.

Zerbst - Von putzigen Löwenköpfchen bis zu eindrucksvollen Riesenschecken reicht die Palette der Kaninchenrassen, die an diesem ersten Adventswochenende bei der 14. Offenen Rammler- und Lokalschau in Zerbst zu sehen sind. Zwei Tage lang präsentieren Züchter aus Roßlau, Oranienbaum und Hobeck sowie dem gastgebenden und veranstaltenden Verein aus Zerbst ihre schönsten Tiere der Öffentlichkeit.

Insgesamt werden 120 kuschlige Langohren in 20 verschiedenen Rassen und Farbenschlägen gezeigt, wie Hans-Joachim Heinemann erzählt. Er ist Vorsitzender des Rassekaninchenzuchtvereins G377 Zerbst, der seit inzwischen 125 Jahren existiert und zu DDR-Zeiten bis zu 70 Mitglieder zählte. Aktuell sind es 13 Züchter, die im Verein organisiert sind. „Wir treffen uns monatlich – außer im Juli und August – jeden ersten Freitag im Vereinshaus“, so Heinemann. Dieses befindet sich in der Kirschallee 2 auf dem Gelände der Askom Werbung und ist zugleich Ausstellungsort.

Zerbster Züchter präsentieren Häsinnen und ihren Nachwuchs

Gezeigt werden dort Englische Widder, Blaue Wiener, Weißgrannen und Holländerkaninchen, um nur einige Beispiele der großen, mittelgroßen und kleinen Rassen zu nennen, auf die die Besucher treffen werden. Auch Zwergrassen wie Farbenzwerge gibt es zu bestaunen genauso wie Kurz- und Langhaarrassen, wie Heinemann berichtet. „Ach ja, wir haben auch zwei Häsinnen mit ihren Jungtieren im Alter unter drei Monaten in der Schau“, ergänzt er. Nicht zu vergessen ist Züchterin Annett Bringezu, die für Meerschweinchen-Freunde Tiere der Rassen Merino und Texel mitbringt.

Walter Schneider fungiert wie gewohnt als Leiter der Ausstellung, die die Preisrichter als erste zu sehen bekommen. Ihre Aufgabe ist es, die einzelnen Langohren zu bewerten. Neben dem „Besten Rammler“ und der „Besten Häsin“ kämpfen die Züchter mit ihren Rammlerzuchtgruppen um den begehrten Landesverbands-Ehrenpreis.

Zugleich wollen die Zuchtfreunde mit der Schau für ihr tierisches Hobby werben. Gern beantworten sie interessierten Besuchern Fragen rund um die Zucht von Rassekaninchen, wie Heinemann anmerkt. Nicht zuletzt verweist er auf die „attraktive Verlosung“, die es wieder gibt.

Die 14. Rammler- und Lokalschau der Rassekaninchenzüchter findet im Vereinsobjekt Kirschallee 2 in Zerbst statt und ist am 2. Dezember 2023 von 9 bis 16 Uhr und am 3. Dezember 2023 von 10 bis 15 Uhr geöffnet.