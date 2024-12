Buhlendorf. - Zum weihnachtlichen Informationsabend hatte der Förderverein Großtrappenschutz am Montagabend in den Buhlendorfer Speicher eingeladen. Großtrappe und Rebhuhn sollten an diesem Abend im Mittelpunkt stehen. Alle Unterstützer und Freunde sollten auf den neuesten Stand gebracht werden, wie es um diese beiden Arten, um deren Bestand und Lebensraum sich der Verein in erster Linie kümmert, aktuell steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.