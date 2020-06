Kleidung vor statt im Container – dieses Bild bot sich in der Neuen Brücke und ähnlich katastrophal auch Am Springberg. Foto: Daniela Apel

Immer wieder treffen bei der Zerbster Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Beschwerden über übervolle Altkleidercontainer ein.

Zerbst. Das Chaos ist wieder beseitigt. Vereinzelt quollen in Zerbst erneut Altkleidercontainer über. Ein wüstes Bild bot sich in der Neuen Brücke. Was in den übervollen blauen Sammelbehälter nicht mehr hineinpasste, lag verstreut davor – ausrangierte Hosen, T-Shirts und sogar Gardinen verteilten sich zwischen prall gefüllten Kleidersäcken rund um den Container. Noch katastrophaler präsentierte sich die Situation Am Springberg. Nicht nur, dass dort ebenfalls aussortierte Kleidung lose und in Säcke von einer länger nicht erfolgten Leerung zeugte. Einer der beiden dort stehenden Behälter war noch dazu umgekippt.

Die Altkleidercontainer sind mit weißer Schrift verziert – DLRG steht unter anderem in Druckbuchstaben darauf. So landete auch diesmal wieder eine Beschwerde bei der Zerbster Ortsgruppe der DLRG. Von einer „wütenden E-Mail“ berichtet ihr Pressesprecher Nico Güth. Er kann den Ärger gut verstehen und durchaus nachvollziehen. „Aber uns sind die Hände gebunden“, bedauert er. Den seit Jahresbeginn sind die Wasserretter selbst nicht mehr für die Entleerung der 63 DLRG-Altkleidercontainer in Zerbst und den Orten im Umland zuständig, sondern vielmehr die SOEX Collecting Germany GmbH, die wiederum ein Subunternehmen mit der Leerung der Sammelbehälter beauftragt hat.

„Zu Zeiten, in denen wir die Leerung noch selbst durchgeführt haben, wurden alle Container wöchentlich auf ihren Zustand kontrolliert, Müll beseitigt und umgekippte Container wieder aufgestellt“, blickt Nico Güth zurück. Seit sich die Verantwortlichkeiten geändert haben, „erreichen uns in aller Regelmäßigkeit Beschwerden über übervolle oder umgekippte Container und über herumliegenden Müll“, berichtet der Ortsgruppensprecher. „Wir bearbeiten und beantworten jede Meldung und geben sie an die nun zuständigen Stellen weiter, sodass schnellstmöglich gehandelt wird“, schildert er die einzige Möglichkeit, die ihnen geblieben ist.

„Wir werden die Sachlage prüfen“, erklärt Gerald Zehner, Handlungsbevollmächtigter bei SOEX, auf Volksstimme-Nachfrage. Zugleich informiert er, dass die beiden genannten Standorte durch das zuständige Entleerungsteam in Ordnung gebracht werden. Das ist auch wie angekündigt am Freitag erfolgt. Noch offen ist, in welchem Rhythmus die Altkleidercontainer in Zerbst und Umgebung nun geleert werden, wann die letzten Leerungen erfolgten und warum auf den Sammelbehältern keine Kontaktnummer angegeben ist, die man anrufen kann.

Bereits im Januar, nachdem die Verantwortlichkeit gewechselt war, hatte es Probleme mit übervollen Altkleidercontainern im Stadtgebiet gegeben. „Bei Standortübergaben kommt es bedauerlicherweise hin und wieder zu Verzögerungen, da die neuen Fahrer Touren und Behälterplätze erst kennenlernen müssen, das heißt, sie müssen ein Gefühl für die stark frequentierten Sammelbehälter entwickeln“, erklärte damals ein SOEX-Sprecher gegenüber der Volksstimme.

Er erläuterte, dass aus dem Durchschnittsgewicht pro Monat errechnet werde, wie häufig eine Leerung stattfinde. „Alles andere wäre ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll.“

Hinsichtlich der Nutzung der Container empfahl er, nur Plastiktüten beziehungsweise -säcke bis zu einer maximalen Größe von 80 Litern zur Kleiderentsorgung zu verwenden. „Bitte keine gefüllten Säcke neben die Sammelbehälter stellen. Lieber einen anderen Behälter um die Ecke aufsuchen oder ein paar Tage später wiederkommen“, wandte sich der Unternehmessprecher an die Bevölkerung. Sollte der aufgesuchte Container voll sein, bat er, dies unter der Servicenummer (01803) 73 83 98 45 zu melden.