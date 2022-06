Veranstaltungen im Kornmuseum Nutha abgesagt: Bewährtes und Beliebtes gibt es erst 2022 wieder

Nutha (pwi) - „Corona hat uns wieder ausgebremst“, steht am Kornmuseum in Nutha geschrieben. An diesem Sonnabend sollte das beliebte Binden von Adventskränzen und Fertigen von Weihnachtsgestecken stattfinden. Doch das ist abgesagt. So fällt auch die letzte Veranstaltung im Dezember aus.