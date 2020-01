Ein 48-jähriger Zerbster musste sich vor der dem Dessauer Landgerichts wegen Vergewaltigung verantworten.

Dessau/Zerbst l Ein 48-jähriger Zerbster muss wegen Vergewaltigung für vier Jahre in Haft. Das Gericht ordnete die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus an. Die dritte Strafkammer des Landgerichts Dessau unter dem Vorsitzenden Richter Straube sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte am 6. August 2019 in der Biaser Straße zunächst mit dem Opfer ins Gespräch kam, sie dann ins Gebüsch drängte und vergewaltigte.

Auch sie bekräftigte die Auffassung der Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte entgegen seiner eigenen Darstellung in die Geschädigte eingedrungen ist. „Er sprach in seiner Einlassung von vielen Eventualitäten: Kann sein, dass ich sie eventuell gestoßen habe, möglich das ich sie festgehalten habe, ich denke, dass ich sie ausgezogen habe, möglich, dass ich sie aufgefordert habe“, so die Vertreterin der Nebenklage. Sie schloss sich in der Strafmaßbemessung dem Antrag der Staatsanwältin an und forderte ebenfalls fünf Jahre Haft und die Unterbringung in eine psychiatrische Klinik.

Tat im Großen und Ganzen eingeräumt

Die Verteidigung räumte die Tat im Großen und Ganzen ein und beantragte eine Freitheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Die Verteidigerin sprach allerdings von einem sexuellen Missbrauch, nicht von Vergewaltigung. „Der Angeklagte hat sich dahingehend eingelassen, dass der Beischlaf nicht geklappt hat, da er keine Erektion bekommen habe“, so die Verteidigerin.

Im Zentralregisterauszug fanden sich insgesamt 13 Einträge, unter anderem Verurteilungen wegen mehrfachen Diebstahls sowie das mehrfache Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein.

Der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt mit anderen Wohnungslosen in der Toberentz-Villa in der Dessauer Straße lebte, verfolgte den letzten Verhandlungstag des Verfahrens mit hängenden Schultern und starrem Blick nach vorn oder nach unten. Er zeigte keinerlei Regung, fand aber am Ende vor Verkündung des Strafmaßes – in Abwesenheit der Geschädigten – doch noch Worte der Entschuldigung.

Keinerlei Regung

Auch bei der Verkündung des Urteils, bei der dann auch die Geschädigte zugegen war, zeigte der 48-jährige Zerbster keinerlei Regung. „Wir gehen davon aus, dass sich die Tat so abgespielt hat, wie sie ihnen vorgeworfen wurde und sie es auch geschafft haben, wenn auch nur für einen kurzen Moment, in die Geschädigte einzudringen“, sagte der Vorsitzende Richter während der Urteilsbegründung.

Der 48-Jährige Zerbster bleibt in Haft. Er hat jetzt die Möglichkeit gegen das Urteil binnen einer Woche das Rechtsmittel der Revision einzulegen.