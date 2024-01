Was plant der Landkreis mit seinem Verwaltungsgebäude am Fischmarkt, den Verkauf oder die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete? Der Bürgermeister zeigt sich überrascht.

Verkauf oder Gemeinschaftsunterkunft: Was plant der Landkreis am Zerbster Fischmarkt?

Zerbst - Die Landkreisverwaltung will einen ihrer Verwaltungsstandorte in Zerbst aufgeben, den am Fischmarkt, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) jüngst im Sozial-, Schul-, Kultur- und Sportausschuss informiert hat. „Die Gerüchteküche brodelt, was den Fischmarkt 2 betrifft. Es stimmt, dass der Landkreis sich von diesem Objekt trennen möchte. Es stimmt aber nicht, dass dort eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber errichtet werden soll“, ging Dittmann auf die Gerüchte ein, die in Zerbst kursieren.