Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Dessau-Roßlau aus?

Für 2025 steht in Dessau-Roßlau ein letzter verkaufsoffener Sonntag an.

Dessau-Roßlau. - Verkaufsoffene Sonntage verwandeln Dessau-Roßlau in ein Einkaufsparadies – auch außerhalb der typischen Öffnungszeiten. Dank der zusätzlichen Sonntagsöffnungen können Besucher entspannt bummeln und gleichzeitig Events wie den Weihnachtsmarkt genießen. Das sind die bislang bekannten Termine in Dessau-Roßlau.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Dessau-Roßlau

Im Jahr 2025 fanden bisher drei verkaufsoffene Sonntage in Dessau-Roßlau statt. Anlässlich des Dessauer Frühlingsrummels am 13. April öffneten die Geschäfte ihre Türen. Auch am 6. Juli waren die Läden in der Innenstadt anlässlich des Stadtfestes geöffnet.

Am 2. November war zum Herbstfest Shoppen in der Stadt angesagt. Der letzte Einkaufs-Sonntag findet anlässlich des Adventsmarkts am 7. Dezember in der Innenstadt und im Rathaus-Center statt.