Dessau-Roßlau. - Verkaufsoffene Sonntage verwandeln Dessau-Roßlau in ein Einkaufsparadies – auch außerhalb der typischen Öffnungszeiten. Dank der zusätzlichen Sonntagsöffnungen können Besucher entspannt bummeln und gleichzeitig Events wie den Weihnachtsmarkt genießen. Das sind die bislang bekannten Termine in Dessau-Roßlau.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Dessau-Roßlau

Im Jahr 2025 fand bisher ein verkaufsoffener Sonntag in Dessau-Roßlau statt. Anlässlich des Dessauer Frühlingsrummels am 13. April öffneten die Geschäfte ihre Türen.

Es wird noch mindestens drei verkaufsoffene Sonntage in Dessau geben. Am 6. Juli bleiben die Geschäfte in Dessauer Innenstadt und im Rathaus-Center von 13 bis 18 Uhr anlässlich des Stadtfestes geöffnet. Zum Herbstfest am 2. November und zum Adventsmarkt am 7. Dezember kann eingekauft werden.