Verkehrsbehinderungen auf der B 184 in Zerbst noch bis zum 24. April

Bauarbeiten B 184 in Zerbst Einmündung Kirschallee

Zerbst

Seit Montag (19. April) kommt es in den Innenstadtbereichen der Bundesstraßen 184 und 187a in Zerbst immer mal wieder zu Verkehrsbehinderungen. Der Grund: Im Bereich des Knotenpunktes Kirschallee werden derzeit rund 2000 Quadratmeter der bestehenden Asphaltdeckschicht abgefräst. Anschließend wird eine neue Asphaltschicht eingebaut. Dies soll bis Donnerstag dauern. Danach folgen Markierungsarbeiten. Fahrzeugführer in Richtung Magdeburg können den Abschnitt weiterhin befahren.

Rückstaus auf der Umleitungsstrecke möglich

Der Richtungsverkehr nach Dessau-Roßlau wird ab der Kreuzung B 184 Alter Teich über die B 187a, also über die Friedrich-Naumann-Straße, Bahnhofstraße, Karl-Marx-Straße, Biaser Straße und den Ahornweg zurück auf die B 184 geführt. Besonders im Bereich der Schrankenanlage in der Biaser Straße sowie im Kreuzungsbereich Jeversche und Karl-Marx-Straße kommt es bei geschlossener Schranke immer wieder zu Rückstaus in alle Richtungen. Ortskundige sollten den Bereich umfahren.

Die Bauarbeiten sollen bis voraussichtlich Sonnabend, 24. April, andauern. Ortskundige sollten den Baustellenbereich und die Umleitungsstrecke in der Zerbster Innenstadt möglichst umfahren. Die Baukosten sollen voraussichtlich etwa 75.000 Euro betragen.