Sparbuch-Kunden der Volksbank sind verunsichert, denn wenn sie am Schalter in der Zerbster Filiale Bargeld abheben wollen, klappt das nicht.

Zerbst l „Sparbuch – weil jeder Mensch Sicherheit braucht“, so werben die Volks- und Raiffeisenbanken auf ihrer Internetseite. Mit einem Sparbuch könne man Geld für Wünsche ansparen – und das ganz flexibel. „Sie bestimmen, wann und wie viel Geld Sie zurücklegen. Zeitgleich können Sie auch über Ihr Vermögen verfügen“, heißt es auf der Internetpräsenz weiter.

Doch mit dem Verfügen über das Vermögen ist das nicht mehr so einfach – zumindest in der Zerbster Filiale der Volksbank Dessau-Anhalt eG. Sparbuchkunden der Volksbank berichten gegenüber der Volksstimme, dass Abhebungen am Schalter seit Kurzem in der Volksbank nicht mehr möglich seien. Wenn Kunden Geld von ihren Sparbüchern abheben wollen, würden sie nach Dessau geschickt. Einer Kundin sei sogar geraten worden, mit ihrem Sparbuch zur Sparkasse umzuziehen.

Kleiner Teil der Kunden betroffen

Manfred Bähr, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Dessau und Vorstand Ralf Butzke bestätigen bei einem Gespräch mit der Volksstimme, dass es tatsächlich nicht mehr möglich sei, in Zerbst Bargeld am Schalter abzuheben. „Dies betrifft allerdings nur einen ganz kleinen Teil unserer Sparbuch-Kunden“, sagt Manfred Bähr.

Betroffen seien die Kunden, die lediglich ein Sparbuch bei der Volksbank führen. „Alle Sparer, die auch ein Girokonto bei uns haben, können mittels Karte am Geldautomaten auch vom Sparbuch Bargeld abheben“, so Bähr.

Technisch nicht kompatibel

Grund sei, dass in Zerbst der alte automatische Kassentresor abgeschafft wurde. „Dieser war verschlissen und war technisch auch nicht mehr mit unserem EDV-System kompatibel und ist auch nicht mehr beschaffbar“, erläutert Butzke.

„Dass Kunden jedoch geraten wird, die Bank zu wechseln, gehört nicht zu unserer Firmenpolitik“, betont der Vorstandsvorsitzende. Die Einsparung sei jedoch betriebswirtschaftlich notwendig gewesen. „Hier müssen wir uns als kleines Institut den Marktgegebenheiten anpassen und unsere Kunden auch vor Negativ-Zinsen schützen“, sagt Manfred Bähr.

Mittels Karte Bargeld beschaffen

Wer auch ein Girokonto bei der Volksbank führe, könne sich an einen Mitarbeiter wenden und vereinbaren, dass mittels Karte auch vom Sparbuch Bargeld am Automaten abgehoben werden kann. „Wer kein Girokonto bei uns besitzt und auch keines eröffnen will, sondern wirklich nur das Sparbuch bei und führt, der muss zum Abheben von Bargeld tatsächlich in die Hauptstelle nach Dessau kommen oder Geld auf sein Girokonto transferieren lassen“, sagt Ralf Butzke.

Denn bei der Eröffnung eines Girokontos müsse auch die Gebührenstruktur beachtet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre dann wirklich, dass betroffene Kunden mit ihrem Sparbuch zum Mitbewerber wechseln. „Letztlich muss doch der Kunde selbst entscheiden, welcher Bank er mit seinem Gesamtpaket an Bankprodukten sein Vertrauen schenkt“, so die Vorstände.

Niedriger Zinssatz

Die Verzinsung auf klassischen Sparbüchern ist mit durchschnittlich unter 0,10 Prozent, auch in Zeiten niedriger Sparzinsen, sehr gering. Generell ist diese Geldanlage nicht mehr ganz zeitgemäß. Neben dem niedrigen Zinssatz ist es umständlich, zwecks Geldeinzahlung den Bankschalter aufsuchen zu müssen. Dennoch vertrauen immer noch viele Menschen dieser wenig flexiblen Sparform und setzen sogar bei der Altersvorsorge auf das traditionelle Sparbuch.